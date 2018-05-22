Протестующему во Франции оторвало руку брошенной жандармами гранатой

Столкновения протестующих с полицией во время демонтажа незаконно заселенных зданий в районе коммуны Нотр-Дам-де-Лан во Франции

Столкновения протестующих с полицией во время демонтажа незаконно заселенных зданий в районе коммуны Нотр-Дам-де-Лан во Франции

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Участник беспорядков на западе Франции получил тяжелое ранение из-за применения спецсредств со стороны жандармерии, сообщает телеканал BFMTV.

Как заявила прокурор Сильви Кановас, инцидент произошел в районе коммуны Нотр-Дам-де-Ланд, где протестующие пытались помешать демонтажу незаконно заселенных зданий.

Для разгона манифестантов жандармы применили гранаты со слезоточивым газом (GLI-F4). Одна из них оторвала руку 30-летнему мужчине, который пытался поднять снаряд, сообщили очевидцы столкновения.

МВД Франции отмечает, что стражи порядка, противостоящие полусотне радикально настроенных протестующих, были вынуждены "защищать свою физическую неприкосновенность".