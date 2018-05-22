Чешский парламент исключил из повестки дебаты о "Новичке"

ПРАГА, 22 мая — РИА Новости. Намеченное на вторник обсуждение в парламенте Чехии ситуации о химическом веществе "Новичок", с идеей которого выступили представители правых партий, было исключено из программы по предложению коммунистов, поддержанному депутатами от движений ANO и "Свобода и прямая демократия" (СПД), сообщила пресс-служба парламента.
С предложением о снятии дебатов о "Новичке" с повестки дня первым выступил лидер коммунистов Войтех Филип. Его поддержал руководитель фракции движения ANO Ярослав Фалтынек, заявивший, что "у депутатов и без того полно более важной работы с обсуждением и утверждением срочных законов". По словам представителя СПД Радима Фиалы, правые партии, вынесшие на заседание тему "Новичка", хотят "использовать ее для скандализации персоны президента республики".
"Наши сограждане информацией господина президента (Милоша Земана) удовлетворены. Но некоторые партии стремятся ситуацию (с "Новичком") использовать для того, чтобы привести президента к некой ответственности", — заявил на открытии заседания представитель компартии Лео Лузар, имея в виду, в частности, намерение движения "Старосты и независимые" провести расследование высказываний Земана на соответствие положению об измене Родине.
В своих последующих заявлениях премьер Андрей Бабиш, а также МИД и минобороны опровергли слова президента, подчеркнув, что химвещество "Новичок" не производилось и не складировалось в Чехии.
"Мы хотели, чтобы парламент выслал (миру) ясный сигнал о том, что в Чехии "Новичок" не производился, что президент Земан навредил имиджу республики на международной арене и был использован российской пропагандой", — заявил один из инициаторов включения этой темы в повестку дня представитель христианских демократов Ян Бартошек.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городке Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. 18 мая стало известно, что Сергей Скрипаль по завершении курса лечения выписан из больницы. Его дочь Юлия ранее — еще в середине апреля — также была выписана из клиники.