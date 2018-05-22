Чешский парламент исключил из повестки дебаты о "Новичке"

ПРАГА, 22 мая — РИА Новости. Намеченное на вторник обсуждение в парламенте Чехии ситуации о химическом веществе "Новичок", с идеей которого выступили представители правых партий, было исключено из программы по предложению коммунистов, поддержанному депутатами от движений ANO и "Свобода и прямая демократия" (СПД), сообщила пресс-служба парламента.

"Обсуждение ситуации о химвеществе "Новичок", с которого должно было во вторник начаться заседание парламента, большинством голосов было исключено из программы дня", — говорится в сообщении.

С предложением о снятии дебатов о "Новичке" с повестки дня первым выступил лидер коммунистов Войтех Филип. Его поддержал руководитель фракции движения ANO Ярослав Фалтынек, заявивший, что "у депутатов и без того полно более важной работы с обсуждением и утверждением срочных законов". По словам представителя СПД Радима Фиалы, правые партии, вынесшие на заседание тему "Новичка", хотят "использовать ее для скандализации персоны президента республики".

"Наши сограждане информацией господина президента (Милоша Земана) удовлетворены. Но некоторые партии стремятся ситуацию (с "Новичком") использовать для того, чтобы привести президента к некой ответственности", — заявил на открытии заседания представитель компартии Лео Лузар, имея в виду, в частности, намерение движения "Старосты и независимые" провести расследование высказываний Земана на соответствие положению об измене Родине.

Земан в телевыступлении 3 мая заявил, что в ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Он привел мнение военной разведки, что синтезированный яд А-230 именуется "Новичком". Вместе с тем чешская контрразведка считает, что яд А-230 не называется "Новичком", это название яда А-234.

В своих последующих заявлениях премьер Андрей Бабиш, а также МИД и минобороны опровергли слова президента, подчеркнув, что химвещество "Новичок" не производилось и не складировалось в Чехии.

"Мы хотели, чтобы парламент выслал (миру) ясный сигнал о том, что в Чехии "Новичок" не производился, что президент Земан навредил имиджу республики на международной арене и был использован российской пропагандой", — заявил один из инициаторов включения этой темы в повестку дня представитель христианских демократов Ян Бартошек.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городке Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. 18 мая стало известно, что Сергей Скрипаль по завершении курса лечения выписан из больницы. Его дочь Юлия ранее — еще в середине апреля — также была выписана из клиники.