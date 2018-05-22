Разведки стран СНГ договорились усилить совместную борьбу с терроризмом

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Руководители органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности на совещании в Санкт-Петербурге во вторник договорились активизировать совместные усилия по противодействию международному терроризму и религиозному экстремизму, сообщило пресс-бюро СВР России.

"В меморандуме по итогам совещания зафиксировано стремление сторон активизировать скоординированные усилия в деле противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, а также расширять обмен разведывательной информацией, формы и направления сотрудничества национальных спецслужб в целях эффективного предотвращения внутренних и внешних угроз, затрагивающих жизненные интересы входящих в сотрудничество стран", — говорится в сообщении.

В работе совещания приняли участие главы спецслужб и разведок Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Заседание началось с приветствия президента РФ Владимира Путина участникам форума, зачитанного председателем совещания, директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Как сообщается, Нарышкин стал председателем данного постоянно действующего форума на очередной срок.