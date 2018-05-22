Вступление Черногории в НАТО "вдохновило" Балканы, заявил глава Косово

БЕЛГРАД, 22 мая — РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил во вторник, что вступление Черногории в НАТО стало вдохновляющим стимулом для стран Балканского региона на пути евроатлантической интеграции.

В Будве на побережье Адриатического моря во вторник открылся международный форум 2BS (To Be Secure) по трансатлантической безопасности и безопасности в юго-восточной Европе под эгидой правительства Черногории, посольства США и Североатлантического альянса. В мероприятии участвуют представители руководства стран региона, гости из Брюсселя и глава самопровозглашенной республики Косово.

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.

"Черногория дала вдохновение целому региону для европейской и евроатлантической интеграции. Мы счастливы, что Черногория является членом НАТО. Членство Черногории и Албании в НАТО приносит стабильность всему региону Западных Балкан", — цитирует Радио и телевидение Черногории (RTCG) Тачи.

Лидер непризнанного ООН государства также поблагодарил официальную Подгорицу за терпение в вопросе разграничения с Косово.

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово большинством голосов утвердили в марте соглашение от 26 августа 2015 года о признании линии госграницы с Черногорией после двух с половиной лет инцидентов, распылений несогласными депутатами слезоточивого газа в зале заседаний и беспорядков на улицах Приштины.

При этом Черногория вошла в число первых 50 государств, признавших независимость Косово от Сербии, провозглашенную в одностороннем порядке 17 февраля 2008 года албанскими властями в Приштине.