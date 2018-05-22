В ООН обеспокоены резким ростом числа беженцев из стран Центральной Америки

ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отмечает резкий рост количества беженцев из северных стран Центральной Америки, заявила во вторник пресс-секретарь УВКБ ООН Екатерина Китиди.

"Свыше 294 тысяч просителей убежища и беженцев из северных стран Центральной Америки зарегистрированы по всему миру в конце 2017 года. Это на 58% больше, чем в предыдущем году и в 16 раз больше, чем было в конце 2011 года", — заявила она.

По ее словам, только в прошлом году было зарегистрировано 130,5 тысячи запросов на предоставление статуса беженцев.

В УВКБ ООН отмечают, что люди бегут "от насилия и преследований", многие из них сталкиваются на своем пути с большими опасностями и трудностями. Большое количество беженцев ищут убежища в Белизе, Мексике, США, Коста-Рике и Панаме.

УВКБ ООН призывает международное сообщество оказывать беженцам защиту и помогать странам севера Центральной Америки устранять причины такой миграции. Агентство ООН также просит страны-доноры выделить 36,2 миллиона долларов на осуществление своих программ помощи беженцам в 2018 году. Пока было получено лишь 12% этого финансирования.