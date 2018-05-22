Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Апелляционный суд Киева оставил в силе арест депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на председательствующую судью Татьяну Росик.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

"Апелляционный суд Киева оставил в силе продление ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко до 14 июля", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, суд отклонил ходатайство адвокатов Савченко о замене меры пресечения и отказался отпустить депутата на поруки.

Ранее во вторник украинский телеканал Newsone со ссылкой на адвокатов Савченко сообщил, что 51человек изъявили желание взять Савченко на поруки, в том числе народный депутат Виталий Куприй, бывший судья Конституционного суда Шишкин Виктор Иванович и ее сестра Вера Савченко.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.