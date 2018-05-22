СМИ: в Нидерландах потерпел крушение легкомоторный самолет

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Нидерландах, сообщает информационный портал Dutch News.

Согласно данным портала, инцидент произошел во вторник днем в провинции Южная Голландия на западе страны. Самолет Cessna Reims F172N Skyhawk упал спустя 15 минут после взлета из аэропорта Роттердам-Гаага.

Предполагается, что двое неизвестных, находившихся в самолете, являются единственными жертвами крушения. Причины происшествия выясняются.

По информации портала, ранее в 2012 году произошло крушение такого же самолета, при котором никто не пострадал. Компания Sand Air, в чьей собственности находился самолет, отказалась комментировать инцидент.