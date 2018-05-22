В Киеве признали, что с планом уничтожить мост в Крым "не все так просто"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука поставил под сомнение предложение уничтожить Крымский мост, высказанное депутатом Верховной рады Игоря Мосийчука.

Тука отметил, что поддерживает парламентария "на эмоциональном уровне", однако не уверен, что на практике Киев сможет нанести какой-либо ущерб сооружению, учитывая существующие военные риски.

"Я знаю, что не идиоты его строили, понимая все будущие угрозы, потому не думаю, что все так просто", — заявил Тука в эфире телеканала 112.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить мост через Керченский пролив. По словам парламентария, любая страна, которая находится в состоянии войны, стремится разрушить "вражескую инфраструктуру". Он добавил, что обязательно пошел бы на такой шаг, если бы занимал пост министра обороны.

В Крыму отреагировали на заявление Мосийчука, отметив, что уничтожить мост Киев может "лишь в фантазиях". По словам главы региона Сергея Аксенова, характеристику заявлениям из Рады должны давать в психбольнице.