В Госдуме допустили возможность обмена Вышинского

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нельзя исключать вариант обмена арестованного украинским судом главы портала РИА Новости Украина Вышинского.

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Украина готова рассмотреть все варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА Новости Украина Вышинского. Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии за организацию теракта в Крыму.

"Если оставить в стороне эмоции, то вариант обмена, конечно, исключать нельзя. Для того чтобы помочь Кириллу Вышинскому, все средства хороши — даже те, которые нам могут навязать. Со своей стороны обещаю привлечь внимание европейских политиков к этой возмутительной ситуации. Необходимо, чтобы они убедились в том, что Киев использует абсолютно недопустимые методы", — написал он в Telegram-канале.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.