ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Около 20 украинских силовиков погибли при попытке наступления под Горловкой за минувшие сутки, планы Киева по занятию населенного пункта сорваны, заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее оперативное командование заявило о попытке наступления украинских силовиков в районе Горловки — один ополченец был убит, трое взяты в плен, потери силовиков составили пять человек. Позже Басурин заявил о новой атаке под Горловкой, в результате которой противник потерял около 10 человек.

"В районе Гольмовского (поселок в подконтрольной ДНР Горловке — ред.) враг потерял более пяти убитыми, а также один миномет. В районе Чигарей украинские силовики вывезли 13 двухсотых (погибших — ред.) и более 20 раненных", — сказал Басурин.

По его словам, силам ДНР удалось сорвать план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку.

Басурин также сообщил, что ополченцы уничтожили танк, БМП украинских силовиков и станцию контрбатарейной борьбы, "с помощью которой украинские силовики корректировали огонь артиллерии по мирным жителям".