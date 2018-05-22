Надежду Савченко готовы взять на поруки более 50 человек, заявили адвокаты

Депутат Верховной рады Украины Надежды Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста. Архивное фото

Депутат Верховной рады Украины Надежды Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста. Архивное фото

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 50 человек готовы взять на поруки депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в Киев, передает во вторник украинский телеканал Newsone со ссылкой на со ссылкой на адвокатов Савченко.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

"Пятьдесят один человек изъявили желание взять Надежду Савченко на поруки. Среди них — народный депутат Виталий Куприй, бывший судья Конституционного суда Шишкин Виктор Иванович, Савченко Вера Викторовна (сестра Надежды Савченко — ред)", — говорится в сообщении.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.