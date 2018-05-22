В Париже проходит акция протеста против государственной социальной политики

ПАРИЖ, 22 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Тысячи человек вышли днем во вторник на улицы Парижа, чтобы выразить недовольство государственной социальной политикой, передает корреспондент РИА Новости.

Шествие пешей колонны началось на площади Республики. Маршрут пролегает через площадь Бастилии к площади Насьон. Над колонной то и дело повисает дым от дымовых шашек и файеров, которые поджигают протестующие. В целом пока шествие проходит в спокойной обстановке, из машин, сопровождающих колонну протестующих, доносится зажигательная музыка, из мегафонов звучат громкие лозунги.

Организаторами акции выступили сразу несколько крупных профсоюзов, среди которых — CGT, FO, Solidaires и UNEF. Люди, в числе прочего, выступают против сокращений рабочих мест, заморозки индексирования зарплат и ограничения приёма в высшие учебные заведения. Манифестация объединила врачей и учителей, пенсионеров и студентов, авиадиспетчеров и госслужащих.

Многие участники акции принесли с собой плакаты: "Макрон, Франция не для продажи", "Нам не нужны рантье для работы", "Власть — убийца общества".

Аналогичные акции протеста проходят во вторник в десятках городов Франции — в частности, в Лионе, Тулузе, Бордо, Орлеане и других.