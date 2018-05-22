Испанская разведка заподозрила Россию во вмешательстве в каталонский кризис

МАДРИД, 22 мая — РИА Новости. В Испанском Национальном криптологическом центре заявили, что "российские институты" пытались оказать влияние на ситуацию в Каталонии во время прошлогоднего политического кризиса.

Центр подчиняется национальной разведке. В его докладе "О киберугрозах и тенденциях" утверждается, что Испания наряду с другими странами стала жертвой кибервойн. При этом, пишут авторы документа, попытки повлиять на общественное мнение "во многих случаях поддерживались государствами".

"Стало ясно, что <…> публикация информации или интоксикация средств информации или социальных сетей массово и целенаправленно использовались представителями государственных структур с целью дестабилизировать другие государства и поляризовать гражданское население", — говорится в документе.

В докладе звучат формулировки "кажется доказанным наличие активистов, поддерживаемых российскими институтами", которые занимались медийной поддержкой каталонской стороны.

Конкретные доказательства при этом не приводятся.

Более ранние заявления

Испанские власти неоднократно заявляли, что информация, направленная на поддержку независимости Каталонии в разгар кризиса, распространялась в соцсетях с территорий России и Венесуэлы. Однако при этом они подчеркивали, что не располагают доказательствами причастности к этому властей.

Кроме того, испанские СМИ, в частности газета El País , публиковали материалы, в которых обвиняли телеканал RT и агентство Sputnik в необъективном освещении кризиса в Каталонии и использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании".

Москва призывала Мадрид предоставить конкретные факты. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании — Прим. ред.) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании".

Владимир Путин подчеркивал, что считает каталонскую проблему внутренним делом Мадрида, которое должно быть урегулирована в рамках конституции.

Ситуация в Каталонии

Предыдущее каталонское правительство во главе с Карлесом Пучдемона и предыдущий состав каталонского парламента приняли ряд противоречащих конституции законов, направленных на провозглашение независимости автономного сообщества от Испании.

В начале октября состоялся референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% проголосовали за независимость. 27 октября каталонский парламент провозгласил независимость, после чего правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, распустило женералитет и парламент и провело новые выборы.

Суды возбудили несколько десятков уголовных дел.