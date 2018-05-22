ЖЕНЕВА, 22 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия не допустит массовых драк во время чемпионата мира по футболу, нарушителей будут задерживать и депортировать, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

"Английские болельщики нам сейчас заявили, что устроят нам "третью мировую" во время чемпионата мира. Это очень смелое заявление. Того, что было во Франции, когда были массовые драки, в России точно не повторится", — сказал он.

Ранее таблоид Daily Star сообщил, что британские футбольные фанаты намерены "размазать по стенке" российских болельщиков, устроив им "настоящий ад".

При этом некоторые ультрас отправилась в Россию заранее, чтобы собрать необходимую информацию для "защиты" английских зрителей на ЧМ. Один из фанатов признался изданию, что его не беспокоит возможный арест, он думает лишь о том, как "дать бой" русским.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов.