Поврежденные дома и погибшие животные: селевые воды затопили село в Армении

ЕРЕВАН, 22 мая – РИА Новости. В результате повреждения каналов для отвода селевых вод в Армавирской области Армении затоплены улицы и дома.

Как пояснили Sputnik Армения в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики, инцидент произошел минувшей ночью в селе Лернагог.

"В результате повреждения каналов для отвода селевых вод, две сельские улицы наводнило, в воде оказались дома, дворы и подвалы. Частично русло потока воды при помощи трактора было направлено в сторону оврага", — сообщили в ведомстве.

Однако к четырем утра поступил сигнал о новом затоплении, в результате погибло около двух тысяч цыплят, другие животные, поврежден ряд домов.

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