Титов назвал ситуацию с визой Абрамовича давлением на российский бизнес

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов назвал ситуацию с британской визой Романа Абрамовича масштабным давлением на российский бизнес и крайне недружественным политическим жестом и выразил готовность поддержать российских предпринимателей в случае подобных проблем.

Издание The Bell 20 мая со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что у владельца лондонского футбольного клуба "Челси" виза истекла больше трех недель назад, "а новую ему не выдали". В тот же день источник из окружения российского бизнесмена сообщил РИА Новости, что Великобритания не отказывала ему в выдаче инвестиционной визы, речь идёт о затянувшейся процедуре продления.

"Сегодня получил большое количество вопросов про сложности с визой у Абрамовича и борьбе британцев с "российскими" деньгами, которые они считают коррупционными. Во-первых, обращаю ваше внимание на то, что мы уже привыкли к тому, что представители российской бизнес элиты живут и держат свои капиталы не в России", — сказал Титов РИА Новости.

"Считаю масштабное давление на российский бизнес, капитал и конкретно предпринимателей безусловно политическим и крайне недружественным жестом. Это абсолютно очевидно, так как большинство фигурантов не имеют никакого отношения к отечественной коррупции, если не считать этим неприятным явлением вообще все, что связанно с Россией, — от матрешки до балета", — добавил бизнес-омбудсмен.

По его мнению, проблема заключается в том, что в России предприниматели не могут быть уверены в правилах игры и завтрашнем дне, и эту ситуацию, безусловно, пора менять.

"Ко мне в связи с последними событиями пока не было новых обращений, но как уполномоченный по делам российских предпринимателей вижу их защиту за рубежом частью своих задач. Если ко мне поступят обращения, аппарат уполномоченного готов поддержать соотечественников. Во взаимодействии с МИД и правоохранительными органами России представлять их интересы в судах и международных инстанциях", — заключил Титов.