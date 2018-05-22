РИГА, 22 мая — РИА Новости. Выступающий в поддержку русских школ правозащитник Владимир Линдерман, освобожденный из-под ареста решением Рижского окружного суда, рассказал РИА Новости о своем пребывании под стражей.

Ранее Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний. На организованном Русском союзе Латвии Вселатвийском родительском собрании было высказано несогласие с реформой. Двое участников мероприятия, Александр Гапоненко и Линдерман, были обвинены в действиях против государства и помещены под арест. В Рижской центральной тюрьме Линдерман провел две недели. В понедельник суд отменил арест правозащитника.

"По поводу администрации тюрьмы — все было нормально, никаких претензий у меня нет, отношение было от корректного до вполне благоприятного. Конечно, это не курорт, но условия нормальные, существовать можно. Это все-таки не первый раз, когда ты не знаешь, что делать. Многое я за десять лет забыл, но "шока первохода" не было, как там говорят", — сказал Линдерман.

Он сразу позаботился о том, чтобы наладить связь с внешним миром. "Самое важное — начать переписку с волей. Интернета у меня не было, телевизор и радио завезти тоже не успели, а конверты с маркой я сразу попросил. По сути это то же самое, только идет медленнее — письмо идет два-три дня по Латвии, потом тебе отвечают и налаживается связь. Потому что главная проблема в тюрьме для меня — то, чтобы выключаешься из событий. Других проблем по сути не было", — рассказал правозащитник.

"Десять лет назад я был в двухместной камере, с опытным арестантом, а сейчас — в спецблоке, то есть в одиночной камере", — сказал Линдерман.

Он также заявил, что был готов к более длительному заключению в тюрьме. "Две недели — это совсем немного… Я понимал, что мое дело высосано из пальца и максимум через четыре месяца меня выпустят. Так что успел устроить свой быт, второй раз ты уже хорошо знаешь, где что поставить в камере, я сразу взял с собой станки — побриться, заказал книги, взял в библиотеке. Настроился находиться там сколько потребуется, в отчаянии я не был", — сказал Линдерман.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.