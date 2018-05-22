В Астане ветер повалил башенный кран

АСТАНА, 22 мая – РИА Новости. Башенный кран рухнул в Астане во время неожиданно налетевшего урагана. В сети появилось видео с места инцидента.

Как рассказали корреспонденту Sputnik Казахстан в департаменте по ЧС, строительная компания проводила демонтаж башенного крана на строящемся объекте по улице Туркестан, когда начался ураган.

Жертв и пострадавших нет.

Сильный ветер с дождем неожиданно обрушился на Астану во вторник днем. Утром в столице Казахстана была ясная солнечная погода — 23 градуса выше нуля. После полудня небо заволокло тучами, поднялся сильный ветер, а затем начался дождь с градом.

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