Во время ЧП с самолетом в Астане никто не пострадал

АЛМА-АТА, 22 мая – РИА Новости. Никто не пострадал в результате ЧП в аэропорту Астаны, где самолет Airbus А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию ранее сообщил, что прилетевший из Шымкента самолет авиакомпании Air Astana выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту столицы Казахстана. На борту находились 97 пассажиров и девять членов экипажа.

"Самолет А-320… зацепил осветительные фонари и два билборда. В результате чего повредилась обшивка левого двигателя. Самолет отбуксирован на стоянку. Жертв и пострадавших нет", — сообщил Иманкулов.