При экстренной посадке самолета в Джидде пострадали более 50 человек

ДОХА, 22 мая — РИА Новости. Экстренная посадка самолета Airbus 330 саудовской авиакомпании Saudia, который летел из Медины в столицу Бангладеш Дакку, привела к легким ранениям 52 пассажиров, сообщило управление проведения расследований службы гражданской авиации Саудовской Аравии.

Как пояснили в управлении, "во время полета воздушного судна возникла неисправность в гидравлической системе, и самолет был вынужден изменить маршрут и направиться в аэропорт короля Абдель Азиза в Джидде, где после нескольких попыток приземлился в 21.50 по местному времени без выпуска переднего шасси, сумев остановиться в конце взлетной полосы".

"Пассажиры были эвакуированы из самолета по надувным аварийным трапам, при этом 52 пассажира получили легкие ранения", — говорится в сообщении.

По данным управления, на борту самолета находился 141 пассажир и десять членов экипажа.

Ранее саудовский новостной портал "Ахбар24" сообщил, что самолет, летевший по маршруту Медина-Дакка, после двух попыток совершил в понедельник вечером вынужденную посадку в аэропорту Джидды.