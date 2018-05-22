При экстренной посадке самолета в Джидде пострадали более 50 человек

ДОХА, 22 мая — РИА Новости. Экстренная посадка самолета Airbus 330 саудовской авиакомпании Saudia, который летел из Медины в столицу Бангладеш Дакку, привела к легким ранениям 52 пассажиров, сообщило управление проведения расследований службы гражданской авиации Саудовской Аравии.
"Пассажиры были эвакуированы из самолета по надувным аварийным трапам, при этом 52 пассажира получили легкие ранения", — говорится в сообщении.
По данным управления, на борту самолета находился 141 пассажир и десять членов экипажа.
Ранее саудовский новостной портал "Ахбар24" сообщил, что самолет, летевший по маршруту Медина-Дакка, после двух попыток совершил в понедельник вечером вынужденную посадку в аэропорту Джидды.