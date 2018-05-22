Президент Болгарии хочет восстановить диалог с Россией

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 мая — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев рассчитывает в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудить реальные действия в области двусторонних отношений.

"Я ожидаю, что сегодня мы проведем стратегический обзор наших двусторонних отношений, не только чтобы мы констатировали наши сильные традиции и огромный потенциал, который существует, но и чтобы мы обосновали необходимость реальных действий", — сказал Радев на встрече с Путиным.

"Целью моего визита является восстановление диалога между нашими странами на самом высоком уровне после многолетнего прекращения. Потому что этот диалог имеет большое значение во всех областях, представляющих взаимный интерес", — добавил он.

Радев отметил, что отношения России и Болгарии основываются не только на политическом или экономическом интересе. "Они основываются на очень глубоких исторических, культурных и духовных, языковых связях между нашими народами. Это дает нам целый ряд преимуществ и делает наши отношения более естественными", — отметил президент Болгарии.

Он также поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ и пожелал ему успехов.