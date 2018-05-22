Президент Болгарии хочет восстановить диалог с Россией

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 мая — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев рассчитывает в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудить реальные действия в области двусторонних отношений.
"Целью моего визита является восстановление диалога между нашими странами на самом высоком уровне после многолетнего прекращения. Потому что этот диалог имеет большое значение во всех областях, представляющих взаимный интерес", — добавил он.
Радев отметил, что отношения России и Болгарии основываются не только на политическом или экономическом интересе. "Они основываются на очень глубоких исторических, культурных и духовных, языковых связях между нашими народами. Это дает нам целый ряд преимуществ и делает наши отношения более естественными", — отметил президент Болгарии.
Он также поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ и пожелал ему успехов.