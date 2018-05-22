КНДР закрывает полигон: журналисты со всего мира приедут освещать событие

Иностранные журналисты, отправившиеся освещать закрытие ядерного полигона на севере КНДР, в аэропорту Пекина перед посадкой на рейс в Вонсан

Иностранные журналисты, отправившиеся освещать закрытие ядерного полигона на севере КНДР, в аэропорту Пекина перед посадкой на рейс в Вонсан

ВОНСАН (КНДР), 22 мая – РИА Новости. Журналисты мировых СМИ из Великобритании, США, России и Китая прибыли во вторник в северокорейский Вонсан. Отсюда, как ожидается на поезде, группа из двух десятков человек отправится на "закрытие ядерного полигона в северной части страны", уклончиво сообщает северокорейская сторона.

Пятый лишний

Между тем, судя по датам и звучавшим ранее заявлениям, прессу планируется отвезти на ядерный полигон Пхунгери, на котором КНДР провела шесть своих подземных испытаний. Теперь, как ожидается, полигон закроют навсегда, так как надобность в нем отпала. Планируется полностью уничтожить вход на него, а также окружающие объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.

Изначально в КНДР приглашали и южнокорейские СМИ, однако все изменилось после начала учений между США и Южной Кореей 11 мая. Маневры, которые рассматриваются в Пхеньяне как "репетиция" войны на Корейском полуострове, несколько омрачили недавний прорыв в отношениях Севера и Юга. КНДР отменила встречу на уровне министров по реализации договоренностей саммита лидеров стран, пригрозила отказаться от встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом и отказалась принять список журналистов из Южной Кореи для посещения полигона. Позднее некоторые СМИ сообщили, что Пхеньян затребовал по 10 тысяч долларов с корреспондентов Южной Кореи для посещения полигона. Однако в КНДР эти утверждения опровергли.

С утра вторника в аэропорту Пекина (отсюда планировалось отправить всех журналистов в северокорейский Вонсан) дежурили преимущественно корреспонденты неприглашенных в КНДР СМИ — в частности, японских, а вместе с ними и сотрудники пекинских представительств изданий. Выстроившись в коридор перед зоной регистрации, репортеры снимали каждого пассажира и задавали один и тот же вопрос: "Вы едете в КНДР? Вы журналист?"

В основном вопросы касались того, не опасаются ли репортеры, направляющиеся в Пхунгери, получить дозу облучения, а также не пыталось ли северокорейское посольство "вытрясти" из них 10 тысяч долларов.

Примечательно, что на табло аэропорта в указанное время значился рейс лишь в Пхеньян, но не в Вонсан, как анонсировали организаторы. В итоге самолет полетел именно в Вонсан – портовый городок на берегу Восточно-Корейского залива. Отсюда до Пхунгери около 600 километров.

Полет в духе патриотизма

В ближнемагистральный Ан-148 с 75-ю пассажирскими местами сели сотрудники МИА "Россия сегодня", RT, Синьхуа, CCTV, CNN, CBS, AP и Sky news. После взлета стюардессы с нагрудными значками, изображающие лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, предложили каждому журналисту по бургеру и напитки. В полете репортеры заполнили таможенные декларации. В частности, в них просилось указать сумму иностранной валюты, которую ввозит человек.

© REUTERS / KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Центральной военной комиссии © REUTERS / KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Центральной военной комиссии

Весь полет на дисплеях самолета, рассчитанного на 75 пассажиров, демонстрировали запись концерта патриотической музыки в исполнении военного оркестра и девушек, одетых в белое. Салон, оформленный без изысков, был окрашен в основном в красно-синие цвета с национальным орнаментом на подголовниках.

Пассажирам предложили почитать журнал Democratic People`s Republic of Korea о достижениях республики в различных областях, а также газету The Pyongyang Times. С прессой в салоне находился один сопровождающий от северокорейцев.

Затем борт приземлился в аэропорту Кальма недалеко от Вонсана. Кальма – происходит от корейского слова чайка ("кальмэги").

Досмотр длиною в жизнь

Таможенники со смуглыми лицами и в болотного цвета форме, напоминающей советские образцы, тщательно досматривали каждого журналиста. В общей сложности процедура длилась около часа. У корреспондента РИА Новости поинтересовались, нет ли в диктофоне радиопередатчика.

Затем каждой из групп корреспондентов – англоязычной, русскоязычной и говорящей на китайском языке — выделили по одному гиду. Автобусы с журналистами отправились из аэропорта в гостиницу, также носящую название Кальма. Чаек здесь действительно много.

По следам "Березки"

Гостиница, в которой оборудован пресс-центр, была построена в 1978 году. В 2007-м ее отреставрировали. Здесь она известна тем, что в нее заселяли множество иностранных делегаций. Например, в 2008 году, по словам сопровождающих корейцев, в ней проживал ансамбль "Березка".

Как сообщают организаторы, журналистов заселили в номера третьей категории, тогда как высшей считается первая. Тем не менее, апартаменты можно считать явно незаурядными. В частности, на каждого корреспондента МИА "Россия сегодня" выделили по просторному номеру с двумя двуспальными кроватями. При желании по номеру можно проехать на велосипеде. Из окна открывается вид на Восточно-Корейский залив, вдоль которого стоят недостроенные отели.

Репортеров отвели на обед, где им предложили традиционные кимчи, корейские пельмени "коги-манду", жареных черепах, пиво Рёнсон.

Тем не менее, погодные условия пока не позволяют направиться на полигон. В Вонсане накрапывает дождь, а пул корреспондентов готовится к предстоящей поездке. Организаторы обещают, что дорога на поезде до места назначения займет целую ночь.