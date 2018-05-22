В ЛНР заявили о тяжелом вооружении силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 22 мая — РИА Новости. Украинские силовики продолжают размещать тяжелое вооружение и технику у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Украинская 152-х и 122-х миллиметровая артиллерия, бронетехника и другое вооружение, которые используются ВСУ для обстрела территории республики в районе Калиново, фиксировались неоднократно как нашей разведкой, так и были указаны в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", — сказал Марочко.

Он отверг обвинения украинских силовиков в обстреле подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Троицкое в Донбассе и заявил, что все крупнокалиберное вооружение ополченцев, согласно минским договоренностям, отведено от линии соприкосновения в специальные места хранения. По словам Марочко, вооружение украинских силовиков зафиксировано и в районе населенного пункта Попасная.

"Зафиксировано прибытие трех единиц БМП-1. Данная техника сейчас используется подразделениями 53 бригады ВСУ для осуществления провокационных обстрелов наших позиций в ночное время суток", — заявил Марочко.