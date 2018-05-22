Франция усомнилась в прозрачности и справедливости выборов в Венесуэле

ПАРИЖ, 22 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция сомневается в прозрачности и справедливости прошедших в Венесуэле президентских выборов, говорится в заявлении французского МИД.

По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.

"Вместе со своими партерами из Европейского союза Франция высказывает сомнение в прозрачности и справедливости выборов. Исторически низкая явка на выборах подтверждает, что большинство жителей Венесуэлы не считают выборы легитимными и заслуживающими доверия", — говорится в заявлении.

В Париже полагают, что прошедшие выборы не "могут считаться репрезентативными из-за препятствий, которые чинились для нескольких партий и лидеров оппозиции, отсутствия договора между правительством и оппозицией по времени и процедуре голосования, а также ввиду отсутствия независимого суда и многочисленных нарушений, о которых заявил ряд кандидатов".

Франция выражает свою глубокую озабоченность после объявления результатов президентских выборов и поддерживает политическое и мирное решение кризиса в соответствии с конституцией Венесуэлы, отметили в МИД Франции.