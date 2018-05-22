В Киеве в преддверии финала ЛЧ убрали баннеры с логотипом "Газпрома"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Киеве демонтировали баннеры с логотипом российской компании "Газпром" — официального спонсора Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил в Facebook уполномоченный от Киевской городской госадминистрации по вопросам подготовки к финалу Андрей Мирошниченко.

"Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов "Газпрома" даже в качестве информации о партнерах Лиги чемпионов. Все убрано", — написал Мирошниченко.

Он прикрепил к записи фотографии, на которых видны результаты деятельности администрации, — на одном из рекламных модулей логотип "Газпрома" заклеен черной лентой, а на другом — скрыт синей заплаткой.

"Газпром" — один из восьми официальных спонсоров Лиги чемпионов. Он спонсирует футбольный турнир с 2012 года.