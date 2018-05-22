Политика США в отношении Ирана строится на некомпетентности, заявил Ульянов

ВЕНА, 22 мая — РИА Новости. Политика США в отношении Ирана строится на некомпетентности, незнании элементарных вещей, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя выступление госсекретаря США Майка Помпео.

Помпео накануне выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после выхода Вашингтона из ядерной сделки. В частности, он заявил, что Иран должен предоставить МАГАТЭ беспрецедентный допуск на все объекты на всей территории страны.

Ульянов подчеркнул, что МАГАТЭ уже имеет беспрецедентный доступ ко всем объектам на территории Ирана, инспекторы могут посещать любые вызывающие подозрения объекты, включая военные. "Такого рода заявление говорит о том, что американская политика в отношении Ирана в данном случае строится на некомпетентности, незнании элементарных вещей", — сказал он.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.