В ДНР за сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще шестеро ранены

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Один человек погиб, шесть ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку наступления в районе Горловки — один ополченец убит, трое взяты в плен, потери силовиков составили пять человек. В администрации Никитовского района города сообщили РИА Новости, что в результате обстрела пострадали четыре человека. Позднее в командовании заявили о новой атаке со стороны силовиков.

"В результате обстрелов четверо мирных жителей поселка шахты имени Гагарина (в Горловке — ред.) получили ранения, один защитник республики погиб и двое получили ранения", — сказал Басурин.

Он отметил, что наибольшее число обстрелов по-прежнему фиксируется на горловском направлении: за минувшие сутки под обстрел попали девять населенных пунктов, по которым украинские силовики выпустили около 120 мин и артснарядов.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.