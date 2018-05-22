ОАГ не признала итоги президентских выборов в Венесуэле

МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) не признает итоги выборов президента, прошедших в Венесуэле 20 мая, сообщил генеральный секретарь организации Луис Альмагро.

"Мы не признаем Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы. Стране нужно переходное правительство, которое сможет создать легитимную избирательную систему, которая в свою очередь позволит стране решить проблемы", — написал Альмагро в своем микроблоге в Twitter.

По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах президента и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019–2025 годах.

"20 мая стало бесчестным днем для демократии в Америках. Диктатор Николас Мадуро безуспешно попытался принарядить в демократические одежды свой тоталитарный режим в Венесуэле", — написал Альмагро.

Ранее многие страны мира заявили о непризнании итогов выборов в Венесуэле. Это сделали государства "Группы Лимы", объявившие о ряде мер в отношении Каракаса. Так, правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии договорились "о снижении уровня дипотношений" с Венесуэлой, для чего из Каракаса для консультаций будут вызваны послы этих стран, а послам Венесуэлы будет заявлен протест. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.