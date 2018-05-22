ВЕНА, 22 мая — РИА Новости. МАГАТЭ уже имеет беспрецедентный доступ ко всем объектам на территории Ирана, никаких ограничений нет, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Помпео накануне выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после выхода Вашингтона из ядерной сделки. В частности, он заявил, что Иран должен предоставить МАГАТЭ беспрецедентный допуск на все объекты на всей территории страны.

"К сожалению, как видим, госсекретарь не знает, что этот беспрецедентный доступ уже предоставлен по дополнительному протоколу. Там нет никаких ограничений. По СВПД инспекторы могут посещать любой объект на территории Ирана, вызывающий подозрения, с одной целью — убедиться в том, что там нет незаявленных ядерных материалов и незаявленного ядерного оборудования. Это не исключает посещения даже военных объектов", — сказал Ульянов.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.