Президент Бразилии Темер откажется от переизбрания, узнали СМИ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер не будет участвовать в предстоящих выборах главы государства в октябре и поддержит кандидатуру бывшего министра финансов Энрике Мейреллеса, пишет газета Correio Braziliense со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, о кандидатуре Мейреллеса от Партии бразильского демократического движения (ПБДМ) позднее во вторник объявит сам Темер.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что в марте Мейреллес ушел в отставку с поста главы минфина с прицелом на предвыборную кампанию.

Всеобщие выборы (президентские и парламентские) в Бразилии намечены на 7 октября. В случае необходимости второй тур выборов главы государства состоится 28 октября.