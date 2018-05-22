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Поставки американского оружия Украине усугубили конфликт, заявили в ДНР

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (278)
13:5722.05.2018
(обновлено: 13:58 22.05.2018)
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© AFP 2018 / Genya SavilovВоеннослужащий украинской армии готовится к стрельбе миномета. Архивное фотоВоеннослужащий украинской армии готовится к стрельбе миномета. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Поставки Киеву оружия из США негативно сказались на ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, усилили эскалацию конфликта, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Участники торжественного шествия в Донецке, посвященного Дню самопровозглашенной Донецкой народной республики. 11 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Тридцатого апреля стало известно, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены на Украину. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что практическая подготовка расчетов Javelin в вооруженных силах страны начнется 2 мая.

"Ту эскалацию, которую мы сейчас фиксируем на линии соприкосновения, те средства, которые применяет украинская сторона при обстрелах республики — все это связанно с поставками оружия Украине из США. Военная поддержка США не могла не сказаться на поведении украинской стороны, усилив агрессивный эффект от смены военной операции с так называемой "АТО" на "ООС", — сказал Якубов.

Он отметил, что украинские силовики ведут огонь артиллерии по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.

Солдаты украинской армии из батальона Донбасс. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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"Силовики не только обстреливают республику из запрещенных видов вооружения, что говорит о лживости заявлений Украины об отводе таких средств, но и снова направили огонь своей артиллерии на жилые кварталы и на объекты инфраструктуры в черте населенных пунктов", — сказал Якубов.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил (ООС). По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.

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