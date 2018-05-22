Поставки американского оружия Украине усугубили конфликт, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Поставки Киеву оружия из США негативно сказались на ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, усилили эскалацию конфликта, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"Ту эскалацию, которую мы сейчас фиксируем на линии соприкосновения, те средства, которые применяет украинская сторона при обстрелах республики — все это связанно с поставками оружия Украине из США. Военная поддержка США не могла не сказаться на поведении украинской стороны, усилив агрессивный эффект от смены военной операции с так называемой "АТО" на "ООС", — сказал Якубов.
Он отметил, что украинские силовики ведут огонь артиллерии по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.
Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил (ООС). По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
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