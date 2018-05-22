Израиль назвал обращение палестинцев в Международный суд в Гааге незаконным

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. МИД Израиля назвал "циничным шагом, не имеющим юридического значения", обращение палестинцев в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления, в совершении которых они обвиняют израильтян.
"Палестинцы продолжают использовать суд в политических целях, вместо того чтобы работать над возобновлением мирного процесса", — говорится сообщении израильского министерства.
Ранее во вторник глава палестинского МИД Рияд аль-Малики передал в МУС обращение в связи с действиями Израиля и заявил о наличии достаточных оснований для немедленного начала расследования "преступлений, совершенных на территории Государства Палестины… официальными лицами и другими гражданами Израиля".
"Израиль ждет, что МУС и его прокурор не поддадутся палестинскому давлению и будут твердо противостоять продолжающимся палестинским попыткам политизировать деятельность суда и подорвать его мандат", — сказано в заявлении.
Израильтяне в свою очередь обвинили палестинские власти в подстрекательстве к терроризму, а также использовании женщин и детей в качестве "живых щитов" для прикрытия посягательств на "безопасность граждан еврейского государства".