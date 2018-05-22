Израиль назвал обращение палестинцев в Международный суд в Гааге незаконным

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. МИД Израиля назвал "циничным шагом, не имеющим юридического значения", обращение палестинцев в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления, в совершении которых они обвиняют израильтян.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что рассмотрение израильско-палестинских дел выходит за рамки юрисдикции гаагского трибунала, который в Иерусалиме призывают не поддаваться давлению со стороны палестинцев.

"Палестинцы продолжают использовать суд в политических целях, вместо того чтобы работать над возобновлением мирного процесса", — говорится сообщении израильского министерства.

Ранее во вторник глава палестинского МИД Рияд аль-Малики передал в МУС обращение в связи с действиями Израиля и заявил о наличии достаточных оснований для немедленного начала расследования "преступлений, совершенных на территории Государства Палестины… официальными лицами и другими гражданами Израиля".

"Необходимо подчеркнуть, что действия палестинцев не имеют юридической силы, и суд не обладает юрисдикцией в отношении израильско-палестинского вопроса, поскольку Израиль не является его участником, а Палестинская администрация не является государством", — ответил на это МИД Израиля.

"Израиль ждет, что МУС и его прокурор не поддадутся палестинскому давлению и будут твердо противостоять продолжающимся палестинским попыткам политизировать деятельность суда и подорвать его мандат", — сказано в заявлении.

Израильтяне в свою очередь обвинили палестинские власти в подстрекательстве к терроризму, а также использовании женщин и детей в качестве "живых щитов" для прикрытия посягательств на "безопасность граждан еврейского государства".