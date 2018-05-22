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Бывший премьер-министр Малайзии дал показания антикоррупционной комиссии

13:4222.05.2018
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© AP Photo / Aaron FavilaНаджиб Тун Разак на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. Архивное фотоНаджиб Тун Разак на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. Архивное фото
© AP Photo / Aaron Favila

БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак во вторник дал показания национальной антикоррупционной комиссии страны по делу о коррупции в государственном фонде развития регионов 1MDB, по которому политик является одним из подозреваемых, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Наджиб Тун Разак. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Экс-премьер Малайзии попросил полицию обеспечить защиту ему и его семье
Подробности показаний экс-премьера пока не разглашаются, говорится в сообщении.

"Бывший премьер-министр сегодня дал показания комиссии, однако сегодня он не будет арестован. Мы должны допросить еще двух ключевых свидетелей, прежде чем сможем арестовать бывшего премьера или снять с него обвинения, что тоже возможно", — заявил на пресс-конференции в Куала-Лумпуре главный комиссар (глава) антикоррупционной комиссии Мохд Шукри Абдул, слова которого приводит издание.

"Я, как и мы все, уважаю Наджиба Разака, как нашего бывшего премьер-министра, и заверяю вас, что чувству мести нет места в нашем расследовании, все будет в полном соответствии с законодательством", — добавил он.

Также глава антикоррупционной комиссии поделился с журналистами своими воспоминаниями и чувствами о неудавшемся расследовании коррупционных явлений в фонде 1MDB в 2015 году, когда он, по его словам, подвергся преследованиям со стороны тогдашнего правительства во главе с Разаком, и ему пришлось выехать из Малайзии в США.

Мохд Шукри Абдул напомнил, что в 2015 году, сразу после того, как антикоррупционная комиссия начала расследование коррупции в фонде, генеральный прокурор Малайзии, инициировавший расследование, был уволен со своего поста. Сам Мохд Шукри Абдул, тогда заместитель главного комиссара антикоррупционной комиссии по вопросам следствия, по его словам, получал угрозы по телефону от неизвестных лиц, а в самой комиссии ему угрожали увольнением и открыто предлагали выйти на пенсию раньше срока. В результате он принял решение бежать в США. Через некоторое время после его отъезда из страны были уволены с должностей его непосредственный начальник в комиссии и несколько подчиненных, а также ушли в отставку один вице-премьер и несколько министров, ранее поднимавших вопрос о коррупции в фонде 1MDB. Говоря о том, что произошло дальше, Мохд Шукри Абдул заплакал прямо на пресс-конференции.

"Я плачу сейчас, как плакал тогда в Америке из-за того, что не смог защитить своих подчиненных и своих информаторов. Я не смог защитить своих людей, и многие из них оказались в тюрьмах", — сказал он. Комиссар антикоррупционной комиссии с 32-летним опытом работы рассказал далее, как и в США не чувствовал себя в безопасности, так как, по его словам, агенты правительства Малайзии вели за ним наблюдение, и ему пришлось передвигаться под полицейской охраной, которую ему предоставил друг в полицейском департаменте Нью-Йорка. В США Мохд Шукри Абдул привлек внимание американских властей к злоупотреблениям в фонде 1MDB, часть средств которого хранилась в американских банках и вкладывалась в различные проекты, в том числе кинематографические.

Официальных обвинений бывшему премьеру Наджибу Разаку пока предъявлено не было, однако местные и международные СМИ еще в 2013 году опубликовали результаты журналистского расследования, показавшего, что часть средств фонда оказалась на счетах политика, а также в фондах избирательной кампании возглавляемой им правящей коалиции. Расследование коррупции в фонде 1MDB в 2015 году было прекращено, однако затем снова открыто, и дело попало в верховный суд Малайзии.

18 апреля 2018 года, менее чем за месяц до выборов 9 мая, которые проиграла правившая в стране 61 год коалиция "Национальный Фронт", во главе которой в тот момент стоял премьер-министр Наджиб Разак, малайзийский верховный суд не нашел неопровержимых доказательств пропажи из фонда суммы в 3,7 миллиарда долларов. По версии обвинения, эта сумма была похищена из фонда. Действовавшие в это время руководители генпрокуратуры и антикоррупционной комиссии ранее заявляли о непричастности премьера Наджиба Разака к скандалу с фондом 1MDB.

Вопрос о хищениях из фонда и роли бывшего премьера в скандале с фондом был вновь поднят новым правительством во главе с премьер-министром Махатхиром Мохамадом после победы на выборах оппозиционной "Национальному Фронту" коалиции "Альянс Надежды". Скандал вокруг фонда 1MDB и связанные с ним обвинения в адрес правительства "Национального Фронта" в коррупции стали одной из главных причин победы оппозиции на выборах.

Назначение Мохда Шукри Абдула, с 2016 года находившегося в отставке, на должность главы антикоррупционной комиссии стало одним из первых назначений нового правительства.

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