Журналисты не смогут прибыть на ядерный полигон в КНДР к среде

Иностранные журналисты, отправившиеся освещать закрытие ядерного полигона на севере КНДР, в аэропорту Пекина перед посадкой на рейс в Вонсан

Иностранные журналисты, отправившиеся освещать закрытие ядерного полигона на севере КНДР, в аэропорту Пекина перед посадкой на рейс в Вонсан

ВОНСАН (КНДР), 22 мая – РИА Новости. Группа международных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения закрытия ядерного полигона на севере страны, пока вынуждена остаться в городе Вонсан из-за погодных условий, сообщил РИА Новости представитель северокорейской стороны.

Предполагалось, что при благоприятном стечении обстоятельств журналисты выехали бы во вторник вечером на полигон и к утру были бы там.

"Из-за погодных условий сегодня поездка не состоится. Надеемся, что получится завтра", — сообщил он РИА Новости.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР приняла решение провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона "Пхунгери". Планируется полностью уничтожить вход на полигон, а также окружающие объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.