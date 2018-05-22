Российский дипломат прокомментировал ситуацию вокруг диалога с КНДР

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пхеньян пошел на обнадеживающие шаги по урегулированию корейской проблемы, преступно создавать ситуацию, подталкивающую КНДР к отказу от диалога, заявил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Не знаю, чем руководствуется северокорейское руководство, но очевидно, что оно пошло на целый ряд позитивных шагов, очень обнадеживающих, появилась реальная возможность сесть за стол переговоров и попытаться найти дипломатическое решение. И вот в этой ситуации просто преступно создавать острые ситуации, которые подталкивают Пхеньян к тому, чтобы отказаться от диалога", — сказал Ульянов на пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Вена.

В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

Однако на прошлой неделе КНДР приняла решение об отмене запланированных на 16 мая переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за учений Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая.

Южная Корея выразила сожаление в связи с отказом КНДР от проведения переговоров, но подчеркнула, что совместные с США учения продолжатся согласно плану, несмотря на протесты с северокорейской стороны. Министерство по делам национального объединения Южной Кореи также подчеркнуло, что намерено продолжать усилия по проведению диалога.