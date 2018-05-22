Двое пострадавших при взрыве на заводе в Белоруссии находятся в реанимации

МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Двое из четырех человек, пострадавших при взрыве и пожаре на предприятии "Алкид" в Минском районе, находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.
"От взрыва в деревне Королев Стан под Минском пострадали четыре человека… Состояние двоих пострадавших, которые находятся сейчас в реанимации, оценивается как тяжелое, один пациент в состоянии средней степени тяжести, четвертый – легкой", — говорится в сообщении на сайте министерства здравоохранения.
В пресс-службе отметили, что всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме с использованием современных средств и медпрепаратов.
Предприятие "Алкид" специализируется на производстве гидроизоляционных, кровельных мастик и эмульсий для гражданского и дорожного строительства.