Российский дипломат прокомментировал заявление Помпео по иранской сделке

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Иран имеет право на мирную ядерную программу, и отрицать это нельзя, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео.

В понедельник Помпео выступил с программной речью, изложив список из 12-ти требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей по иранскому атому.

"США не в состоянии понять, что Иран — это суверенное государство, которое обладает определенными обязанностями по Договору о нераспространению, но оно обладает и соответствующими правами. Одно из основных прав… это право на мирное использование ядерной энергии. Иран таким правом обладает, и отрицать это совершенно невозможно", — заявил Ульянов на пресс-конференции в формате видеомоста Москва–Вена.

Выступая в понедельник в Heritage Foundation в Вашингтоне, Помпео изложил основные требования Вашингтона к Ирану по прекращению его ядерной и ракетной программ, а также по уменьшению его "злонамеренного влияния" в регионе, включая вывод войск из Сирии. Помпео отметил, что США ничего не имеют против народа Ирана, но выступают против "обогащения" его руководства. Госсекретарь пообещал, что США будут сдерживать "иранскую агрессию" и будут оказывать беспрецедентное финансовое давление на Тегеран.

Госсекретарь также заявил, что США настаивают, чтобы Иран предоставил МАГАТЭ беспрецедентный допуск на свои объекты, остановил разработку баллистических ракет и прекратил поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке, включая "Хезболлах" и ХАМАС.