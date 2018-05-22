Российский дипломат прокомментировал заявление Помпео по иранской сделке

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Иран имеет право на мирную ядерную программу, и отрицать это нельзя, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео.
"США не в состоянии понять, что Иран — это суверенное государство, которое обладает определенными обязанностями по Договору о нераспространению, но оно обладает и соответствующими правами. Одно из основных прав… это право на мирное использование ядерной энергии. Иран таким правом обладает, и отрицать это совершенно невозможно", — заявил Ульянов на пресс-конференции в формате видеомоста Москва–Вена.
Госсекретарь также заявил, что США настаивают, чтобы Иран предоставил МАГАТЭ беспрецедентный допуск на свои объекты, остановил разработку баллистических ракет и прекратил поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке, включая "Хезболлах" и ХАМАС.