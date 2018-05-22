Выполнение сделки по Ирану без США технически возможно, заявил Ульянов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выполнение ядерной сделки по Ирану без США технически возможно, заявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Сейчас все внимание сосредоточено на том, чтобы попытаться продолжить реализацию СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — ред.), но уже без Соединенных Штатов. Технически это возможно. Получится ли на практике — время покажет", — заявил дипломат.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.