МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россотрудничество может пересмотреть формат работы на Украине, но работу не прекратит, сообщила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"Мы будем, я думаю, пересматривать форматы работы на Украине, потому что я не считаю, что нужно идти на какие-то героические жертвы там для того, чтобы держать флаг, но работу мы не будем там закрывать, также, полагаю, что мы не будем чинить препятствия работе культурного центра Украины здесь", — заявила она на пресс-конференции.