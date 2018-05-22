В МИД Армении рассказали, что Ереван не собирается менять внешнюю политику

ЕРЕВАН, 22 мая – РИА Новости. Вопрос об изменении внешней политики в Армении не стоит на повестке дня, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян.

"Я сошлюсь на слова премьер-министра Никола Пашиняна, который завил, что вопроса изменений во внешней политике в повестке дня Армении нет. Речь идет, в том числе, и об отношениях с Россией, и о членстве страны в международных организациях", — сказал Балаян.