Китай ответил на призыв Трампа сохранять подход по вопросу о границе с КНДР

ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Китай строго выполняет свои международные обязательства и при этом поддерживает нормальные двусторонние контакты с КНДР, как с дружественным соседним государством, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя призыв президента США Дональда Трампа к китайским властям сохранять твердый подход в вопросах обеспечения безопасности границы с КНДР до заключения соглашения по ядерному вопросу.

Накануне Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Китай сохранять твердый подход по вопросу границы с Северной Кореей до заключения сделки, так как, по его словам, в последнее время граница стала более "пористой, и все больше проникает через нее".

"Во-первых, Китай в полной мере выполняет все свои международные обязательства. Во-вторых, Китай и КНДР, являясь дружественными соседними государствами, поддерживают нормальные двусторонние контакты, в том числе и торгово-экономические, без нарушения своих международных обязательств. В этом нет никакого противоречия", — заявил на брифинге Лу Кан.

Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы. Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, в Вашингтоне не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.