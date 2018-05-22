Владельцу "Южморсервис" неизвестно об аресте Украиной его судна "Печора"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Глава компании "Южморсервис" Тимур Гафуров, которой принадлежит земснаряд "Печора", заявил РИА Новости, что ему ничего не известно о якобы аресте "Печоры" на Украине.

Ранее на Украине арестовали российское судно-земснаряд "Печора" из-за добычи осадочных пород в районе Каркинитского залива Черного моря. Как сообщается на сайте украинской "прокуратуры автономной республики Крым", "Печора" фигурирует в уголовном деле о "незаконной добыче песка у берегов полуострова Крым". По оценкам Киева, предварительный ущерб от "незаконной экономической деятельности" составил более 250 миллионов гривен (около 592 миллионов рублей).

"Судно "Печора" принадлежит компании "Южморсервис", судно находится в Севастополе, информацию, что оно арестовано, мне лично никто не передавал", — сказал РИА Новости Гафуров.

Гафуров также опроверг заявления о том, что суда его компании добывали песок незаконно.

"Я достаточно законопослушный человек, руководитель, мы осуществляем добычу песка строго в указанных координатах, определенных лицензий, выданной правительством РФ", — сказал Гафуров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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