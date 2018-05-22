В Госдуме назвали требования США к Ирану попыткой шантажа

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Требования США к Ирану выглядят как попытка политического и экономического шантажа — очевидной провокацией и неприкрытой угрозой, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Накануне госсекретарь США Майк Помпео выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном. Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также выдвинул ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране.

"Список очередных требований, выдвинутых США к Ирану, выглядит попыткой политического и экономического шантажа, очевидной провокацией и неприкрытой угрозой. Госсекретарь Майк Помпео озвучил претензии Вашингтона к Тегерану, которые явно выходят за рамки темы нераспространения ядерного оружия: например, ультиматум о закрытии энергетического реактора и выводе иранского военного контингента из Сирии", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик отметил, что при этом Помпео нисколько не смущает незаконность присутствия в Сирии американских вооруженных сил и полная легитимность мирной атомной энергетики Ирана.

"Привычными методами давления и санкций Белый Дом пытается выдавить Иран с международной арены. Вашингтон раздражает, что Иран стал играть серьезную роль в ближневосточном урегулировании, благодаря своей независимой политике и развитию сотрудничества с другими странами", — пояснил депутат.

По словам политика, американские "ястребы" рушат сформированную и согласованную с другими странами систему, провоцируя Иран на ответные меры и разрастание нового кризиса на Ближнем Востоке, а также создают проблемы для европейских стран, сотрудничающих с Ираном.

"США делают заложниками своих же партнеров в Европе, подвергая их интересы огромным рискам. Но Вашингтон это не беспокоит, поскольку у Белого Дома наметилась очередная блажь — вычеркнуть Иран из международной кооперации и создать новый очаг напряженности в регионе, где им никак не удается закрепиться", — сказал политик.

Парламентарий считает, что действия США по отношению к Ирану направлены и на максимальное снижение активности Ирана в решении сирийского кризиса.

"Таким образом Вашингтон намеревается помешать консолидированным миротворческим усилиям России, Турции и Ирана в Сирии, где США жаждут создать свой центр влияния. Кроме того, политика США провоцирует иранскую оппозицию на очередную "цветную" революцию, что тоже не способствует миру и безопасности на Ближнем Востоке", — заключил он.