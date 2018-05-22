Сотрудники Белого дома специально пишут твиты Трампа с ошибками, узнали СМИ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сотрудники Белого дома, составляющие предварительный вариант сообщений для Twitter-аккаунта президента США Дональда Трампа, иногда намеренно делают грамматические ошибки, чтобы скопировать стиль американского лидера, сообщает газета Boston Globe со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Американский президент не всегда сам пишет в Twitter, иногда за него это делают сотрудники Белого дома, отмечает издание. Процесс отбора сообщений, написанных не самим президентом, выглядит таким образом: когда возникает необходимость, чтобы президент высказался по тому или иному поводу, сотрудник Белого дома пишет президенту записку, где указывает три или четыре варианта твитов. Затем Трамп просматривает их и выбирает один из них. Иногда он вносит в них изменения, меняя формулировки.

"Твиты, которые ему предлагают, написаны в его тоне. Всегда хочется сделать их так, чтобы они походили на его стиль", — сказал один из источников издания.

Как отмечает газета, при составлении вариантов сообщений, которые могут попасть в Twitter президента, сотрудники Белого дома также часто вставляют в сообщения восклицательные знаки, пишут "случайные слова" с большой буквы и используют "дробный синтаксис".

Ранее Трамп признался, что часто пишет сообщения в свой Twitter сам, однако если сильно занят, то надиктовывает своим подчиненным. По его словам, временами он пишет твиты, сидя в кровати, иногда — за завтраком или ланчем.