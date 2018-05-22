Сотрудники Белого дома специально пишут твиты Трампа с ошибками, узнали СМИ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сотрудники Белого дома, составляющие предварительный вариант сообщений для Twitter-аккаунта президента США Дональда Трампа, иногда намеренно делают грамматические ошибки, чтобы скопировать стиль американского лидера, сообщает газета Boston Globe со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Твиты, которые ему предлагают, написаны в его тоне. Всегда хочется сделать их так, чтобы они походили на его стиль", — сказал один из источников издания.
Как отмечает газета, при составлении вариантов сообщений, которые могут попасть в Twitter президента, сотрудники Белого дома также часто вставляют в сообщения восклицательные знаки, пишут "случайные слова" с большой буквы и используют "дробный синтаксис".
Ранее Трамп признался, что часто пишет сообщения в свой Twitter сам, однако если сильно занят, то надиктовывает своим подчиненным. По его словам, временами он пишет твиты, сидя в кровати, иногда — за завтраком или ланчем.