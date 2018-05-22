РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие примут участие в параде, который впервые пройдет в Армении к 100-летию провозглашения Первой Республики, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Во вторник военнослужащие военной базы ЮВО в Армении приняли участие в совместной тренировке парада. Военнослужащие совершенствовали навыки в прохождении торжественным маршем в составе строевых колонн, выполнении строевых приемов с оружием, возложении цветов и венков к мемориальному комплексу "Сардарапат".

"Генеральная репетиция прохождения строевых колонн со штатным оружием будет проведена на мемориальном комплексе "Сардарапат" 26 мая. 28 мая более 100 военнослужащих российской военной базы ЮВО впервые примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных провозглашению в 1918 году Первой Республики и Победы в Сардарапатском сражении", — сказал Астафьев.

Независимое армянское государство было провозглашено в мае 1918 года после отражения турецкой агрессии в битвах под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой. Первая Республика просуществовала до советизации Армении в декабре 1920 года. В ознаменование победы, одержанной армянским народом в Сардарапатском сражении, на месте сражения были сооружены мемориальный комплекс "Сардарапат" и музей армянской этнографии и истории освободительной борьбы.