В Израиле рассказали об использовании в бою истребителя пятого поколения

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Израиль стал первой страной в мире, которая использовала в бою истребитель пятого поколения F-35, сообщил командующий израильскими ВВС Амикам Норкин.

Заказав в США 50 и получив уже девять подобных машин, Израиль остается единственным их обладателем на Ближнем Востоке.

"Мы первыми в мире применили F-35 в боевой обстановке для атаки целей", — сказал Норкин, выступая на конференции перед коллегами из двух десятков стран.

Он добавил, что F-35 полностью готовы к боевому применению и регулярно участвуют в выполнении оперативных задач.

В израильских ВВС истребителям присвоили имя "Адир" — "могучий" в переводе с иврита.