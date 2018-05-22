Участники министерской встречи G20 обсудили борьбу с терроризмом

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Участники министерской встречи G20 в Буэнос-Айресе обсудили проблемы международной политики, включая урегулирование конфликтов и борьбу с терроризмом, сообщается на сайте МИД РФ.

В столице Аргентины 21 мая состоялась встреча мининдел государств-членов "Группы двадцати", российскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

"Министры обсудили роль многосторонних институтов в обеспечении глобального экономического роста и проблематику устойчивого развития, на которое нацелены приоритеты аргентинского председательства в форуме. Были рассмотрены также другие актуальные вызовы международной политики, связанные с современным развитием, включая урегулирование конфликтов, борьбу с терроризмом и коррупцией, международную информационную безопасность, миграцию", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве также отметили, что "откровенный и конструктивный обмен мнениями по вопросам, находящимся на стыке политики и экономики, подтвердил роль "двадцатки" как одного из важнейших – за пределами ООН – инструментов координации действий ведущих государств".

Саммит G20 пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.