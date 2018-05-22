В ДНР заявили о попытках ВСУ скрыть существенные потери в Донбассе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Командование сил, воюющих в Донбассе, скрывает большую часть потерь, утверждая, что военные самовольно покидают часть. Об этом сообщает Минобороны ДНР.
"С момента передачи полномочий в зоне операции Наеву оккупационные силы с 30 апреля по 20 мая (за три недели) понесли существенные потери — 282 боевика, из них: 43 безвозвратные, 239 санитарные", — заявили представители самопровозглашенной республики.
Эту информацию подтверждает объявление о срочном сборе донорской крови для военнослужащих, опубликованное на сайте подконтрольной Киеву Луганской военно-гражданской администрации, подчеркнули в Минобороны ДНР.
Общие потери ВСУ с начала операции в Донбассе составили более 16 тысяч военных, из них безвозвратные — 3,8 тысячи человек, санитарные — почти 13 тысяч. Уничтожено более трех тысяч единиц военной техники, добавили в ведомстве.
"СБУ утверждает, что командование ООС скрывает большую часть погибших и списывает их на самовольно оставивших часть", — говорится в сообщении.
Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. По мнению Киева, этот формат уже исчерпал себя. Вместо этого началась операция Объединенных сил Украины, а руководство перешло от Службы безопасности непосредственно к военным.
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