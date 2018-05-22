В йеменском Марибе обстреляли рынок, погибли пять человек

ДОХА, 22 мая — РИА Новости. Пять человек погибли, 22 получили ранения в результате обстрела мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы) во вторник на рассвете рынка в центре города Мариб, расположенного к востоку от йеменской столицы Саны, сообщил арабский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медицинские источники.

По информации телеканала, все пострадавшие от обстрела реактивными снарядами — гражданские лица, в числе погибших оказалась одна женщина. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Министр информации международно признанного правительства Йемена Муамар аль-Арьяни назвал это происшествие "резней", заявив, что хуситы "продолжают геноцид мирных граждан Йемена с момента захвата власти три года назад".

В 2014 году хуситы сместили со своего поста президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади и захватили власть в стране, после чего между ними и сторонниками Хади начались военные действия. К хуситам примкнула часть армии, которая была на стороне бывшего президента Али Абдаллы Салеха, а войска Хади с воздуха и на земле с 2015 года поддерживают военные арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.