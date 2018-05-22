Премьер Монголии отменил визит в Россию

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха отменил визит в Россию, который был намечен на 23-26 мая, сообщает монгольское агентство Montsame со ссылкой на официальные источники.

"Визит премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Российскую Федерацию, запланированный на 23-26 мая, отменен", — пишет издание.

По данным агентства, визит отменен в связи с тем, что подготовка к предстоящей поездке исполнительной власти Монголии в Москву не была полностью обеспечена.

Сообщается, что в рамках визита Хурэлсух должен был принять участие в 22 Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2018.